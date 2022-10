Le saviez-vous : les abonnés Freebox peuvent profiter de plus de 80 nouvelles chaînes gratuitement à une seule condition

Vous ne le saviez peut-être pas, mais les abonnés Freebox peuvent bénéficier de plus de 80 chaînes gratuites. Ils doivent dispose d’un téléviseur connecté Samsung pour accéder au service Samsung TV Plus.

Pour les abonnés Freebox pour qui Oqee, TV by Canal ou Pluto TV ne suffisent plus, il est possible de bénéficier de davantage de chaînes gratuites.

Service AVOD (service vidéo gratuit financé par la publicité) lancé en novembre 2019, disponible sur les téléviseurs connectés Samsung à partir de 2016, l’application Samsung TV Plus donne accès à plus de 80 chaînes de télévision en direct et à la demande. “Pas d’abonnement, pas de nouveaux frais, pas de carte de crédit, pas d’inscription ou d’appareils supplémentaires requis, juste de la télévision gratuite”, explique Samsung concernant l’entière gratuité. Pour accéder à Samsung TV Plus, il suffit de démarrer le téléviseur et de lancer l’application Samsung TV Plus depuis la barre d’application située en bas de l’écran du téléviseur. Un certain nombre de flux sont déjà disponibles sur Freebox TV, dans le bouquet basique, en option ou via TV by Canal.

Actualités

Euronews en direct

Le Figaro Live Bloomberg TV+ Euronews Reuters Divertissement Y’a que la vérité qui compte

FailArmy

Motus

gTV Gong Télézap par TVPlayer MTV Classics People Are Awesome MTV Catfish Doctor Who BBC Drama Televisa TeleNovelas Plus Belle la Vie Stormcast Novelas Fréquence Novelas Tele.Novela Pluto TV Polar Museum TV FAST Explore by TVPlayer Rakuten Stories Krime Humanity Documentaires Nature Time Enfants Carly

Xilam TVTortues Ninja Amuse Animation SuperToons TV Caillou Jellytoon Bob L’eponge Pluto TV Kids Séries Lifestyle NTV

The Boat Show MyZen fit LUXE.TV Fashion TV Travelxp Chefclub TV L’Atelier des chefs Pluto TV Cuisine Sports Motorvision

MotorRacing Motorsport.tv Sport en France World Poker Tour HorizonSports AbsintheTV Surf World TV FUEL TV Musique Vevo Hip-Hop & R&BQwest TV ClassicaVevo Pop Qwest TV Jazz and Beyond Deluxe Lounge HDQwest TV MixOFIVEClubbing TV Harmony Films Comédies – Rakuten TV

Ciné Prime Emotion’LFamille – Rakuten TV MyTime Movie Network Scream’IN Wild Side TV Movies Central by TVPlayer Pluto TV Ciné Documentaires – Rakuten TV Ciné Nanar UniversCiné Sofy.tv Brefcinema Runtime Films dramatiques – Rakuten TV Films d’action – Rakuten TV ADN

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox