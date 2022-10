Clin d’oeil : effervescence dans un Free Center avec Free Ligue 1

Direction la boutique de Free où un événement particulier s’est déroulé aujourd’hui. Un évenement incontournable pour les fans de foot.

Les joueurs du LOSC au plus près de leurs supporters. Ce 19 octobre à 15h, la boutique Free de Lille s’est transformée en un véritable lieu de rencontre avec les Dogues, afin d’échanger et immortaliser ce moment avec les fans. Pour entrer et participer à la séance de dédicaces, il suffisait de télécharger l’appli Free Ligue 1.

Déjà la folie à la boutique @free de Lille 🔥 Les joueurs du @losclive vont arriver dans quelques minutes… 😍#LOSC #LilleOSC pic.twitter.com/6gS05LUVM9 — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) October 19, 2022

A travers cette stratégie de partenariats Free tend à toucher directement les communautés de fans tout en cherchant à mieux se faire connaître auprès des clubs. L’opérateur a déjà organisé plusieurs fois des séances de dédicaces avec des joueurs dans plusieurs boutiques Free. “Cela nous permet d’animer nos points de vente tout en récompensant notre nouvelle communauté qui nous suit pour nos activités dans le football”. Pour l’anecdote, Free Ligue 1 est davantage téléchargée par les supporters de clubs qui obtiennent de bons résultats sportifs.

Bafodé Diakité, défenseur du @losclive : « On aime trop avoir des occasions comme ça. Les supporters sont heureux, nous aussi, c’est donnant donnant. » Parole d’un abonné @free 🥰#LOSC pic.twitter.com/whkKw9WJ7t — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) October 19, 2022

« Salut la lucarne de Chevalier » 😍😂 On a déjà la mascotte de cette séance de dédicaces, fan numéro 1 de @_lc30_ 🔥#LOSC #LilleOSC @losclive pic.twitter.com/fWP78uT7wr — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) October 19, 2022

