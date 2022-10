Un nouveau service de replay débarque sur myCanal

Le service de rattrapage de Public Senat débarquent sur myCanal.

La célèbre application de la filiale de Vivendi s’enrichit d’un nouveaux service. Déjà disponible sur les Freebox, le Replay de la chaîne Public Sénat est dorénavant disponible sur myCanal. De quoi accéder en mobilité au catalogue de la chaîne consacrée à l’actualité du Sénat.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay.

MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Pop et mini 4K (découvrez notre test). L’application est aussi à retrouver sur l’Apple TV disponible en boîtier TV principal pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta ou encore en multi-tv pour les autres.

Merci à anael

