Une suppression qui ravit les abonnés Free Mobile, des solutions pour les mises à jour Freebox… Vos meilleures réactions à l’actu de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Pas de frais d’activation pour le booster, les Freenautes s’en réjouissent

Depuis le 20 septembre et le lancement de son offre, Free Mobile appliquait des frais d’activation de 10€ à ses abonnés actuels, les nouveaux clients passant à travers les mailles du filet puisqu’ils déboursent la même somme pour obtenir une carte SIM. Les abonnés au petit forfait de Free Mobile n’ont pas tardé à montrer unanimement leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, l’ex-trublion annonce dans ses mentions légales qu’aucun frais supplémentaire ne sera facturé pour une souscription ultérieure à son booster 600 Mo et appels illimités. Forcément la suppression a entraîné des retours positifs mais aussi des questions.

Une mise à jour Freebox met à mal la connexion des abonnés, des solutions envisagées par les Freenautes

Un bug important a impacté un certain nombre d’abonnés Freebox Delta à la suite du déploiement d’une nouvelle mise à jour. L’opérateur a corrigé le problème via une nouvelle version logicielle. Cependant, le problème a tout de même causé une déconnexion pour de nombreux abonnés et ces derniers aimeraient que cela ne se répète pas. Pourquoi pas une option pour revenir à l’ancienne version assez simplement ?

Ne pas interdire le démarchage téléphonique, absurde ?

L’Assemblée nationale vient de voter en première lecture la proposition de loi visant à interdire le démarchage des titulaires d’un compte professionnel de formation (CPF) mais elle ne devrait pas résoudre intégralement le problème. En effet, pour l’UFC-Que Choisir, des interdictions par secteurs ne résolvent pas le problème et il faudra simplement interdire le démarchage non-sollicité. Certains se méfient de ce qu’ils imaginent être les raisons derrière le refus d’envisager le démarchage comme un problème d’ensemble. Notons cependant que les personnes vous appelant sont généralement des salariés, n’ayant pas de mauvaise intention. Et vous, qu’en pensez-vous ?

Couper sa box pour économiser de l’énergie, ce n’est pas faisable pour tout le monde

Une mise en veille automatique des décodeurs et serveurs d’Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR. L’exécutif a présenté la semaine dernière un nouveau grand plan de sobriété et le numérique n’est pas oublié. On peut ainsi lire dans ce texte : “les acteurs du secteur définiront les critères d’un paramétrage des box internet et des décodeurs TV pour une mise en veille en cas de non-utilisation”. Si la mise en veille est généralement déjà intégrée aux décodeurs TV lorsque votre téléviseur est éteint, ce n’est pas forcément le cas pour le server vous apportant votre connexion. Mais la question se pose : comment couper sa box internet sereinement concernant certains usages ?

Pour rappel, le gouvernement a explicité qu’il ne s’agissait pas de faire en sorte que les opérateurs puissent couper votre box unilatéralement mais que le choix vous soit proposé par votre FAI.

Les opérateurs se mettent aux économies et une mesure d’Orange fait tiquer

Chaque opérateur a présenté sa propre stratégie pour réaliser des économies d’énergie. Si certaines sont communes à Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom, l’opérateur historique annonce par exemple mettre en place le passage sur batteries électriques de plusieurs milliers d’installations du réseau fixe. Cette action permettra d’économiser jusqu’à 20 MW, “soit la consommation instantanée d’une ville moyenne de 40.000 habitants”. De plus, l’opérateur historique entend effacer 5 à 10% de sa consommation électrique instantanée durant une heure par jour. Un changement “invisible pour les utilisateurs“, affirme Orange. Ces déclarations ont tout de même interpellé certains Freenautes qui se questionnent sur l’impact réel de cette mesure.

