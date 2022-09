Abonnés Freebox : Amazon annonce un nouvel événement “flash” en octobre pour les abonnés Prime

Un nouvel événement dédié au shopping de fêtes de fin d’année permettra aux membres Prime de faire des économies du 11 au 12 octobre.

” L’objectif est de permettre d’accéder à des remises importantes sur des produits essentiels du quotidien et sur des produits incontournables de grandes marques très appréciés par nos clients pendant cette période de l’année”. Après son habituel Prime Day dont la dernière édition s’est déroulée en juin dernier, Amazon annonce ce 26 septembre le lancement de “Ventes Flash Exclusives Prime”, un nouvel événement mondial s’étalant sur deux jours et exclusivement accessible aux membres Prime. Celui-ci débutera le 11 octobre à 00h01 et se poursuivra jusqu’au 12 octobre à 00h00 dans 15 pays, à savoir, la France, l’Autriche, le Canada, la Chine, l’Allemagne, l’Italie ou encore le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, l’Espagne, la Suède, la Turquie, le Royaume-Uni et les États-Unis.

“Ce nouvel événement de 48 heures permet de profiter des Ventes Flash Exclusives Prime dédiées aux promotions de fin d’année sur des marques incontournables dont Philips, Samsung, Sony ou encore sur une sélection de produits des marques Bosch, De’Longhi, Calor”, indique un communiqué. Les catégories high-tech et électroniques seront ainsi de la partie.

Inclus dans l’offre Freebox Delta, Amazon Prime est actuellement offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Révolution et Pop.

