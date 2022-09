Conflit TF1-Canal+ : Le gendarme de l’audiovisuel annonce qu’il n’a pas les moyens d’intervenir

Faute d’accord financier, les chaînes gratuites du Groupe TF1 ne sont plus disponibles dans les offres Canal+ et le régulateur de l’audiovisuel annonce ce soir qu’il ne peut pas faire grand chose.

Nous vous indiquions cet après midi qu‘à la demande de TF1, l’Association des Maires de France (AMF) avait envoyé une lettre ce jour à l’ARCOM ( l’Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui remplace le CSA) afin de demander son intervention dans le conflit qui oppose le groupe de Martin Bouygues et celui de Bolloré.

Depuis le 2 septembre, et faute d’avoir trouvé un terrain d’entente après plusieurs mois de négociations, Canal+ a en effet décidé de rompre le dialogue avec TF1 avant d’arrêter de diffuser les chaînes gratuites de son rival, qui demande demande une rémunération pour cette reprise. Cela impacte principalement les française habitant dans des zones blanches, et qui n’ont pas d’autres moyens que le satellite pour recevoir TF1,TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI.

C’est dans ce cadre que l‘AMF est intervenu auprès de l’ARCOM. Si la réponse de ce dernier ne s’est pas faîte attendre, elle est pour le moins décevante. En effet, le régulateur de l’audiovisuel indique dans cette dernière que “la loi ne lui offre pas de levier juridique pour contraindre les opérateurs à remédier à cette situation dommageable”. Il précise cependant qu’il enjoint les deux parties à s’entendre comme il l’avait déjà fait la semaine dernière.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox