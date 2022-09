A la demande de TF1, l’Association des Maires intervient auprès de l’ARCOM pour que Canal+ distribue à nouveau ses chaînes

Nouvel épisode dans la guerre entre TF1 et Canal+ afin que ce dernier diffuse à nouveau dans ses bouquets les chaînes gratuites du groupe de Martin Bouygues.

Le Groupe TF1 a fait appel le 10 septembre à l’association des maires de France (AMF) afin qu’elle intervienne dans le conflit qui l’oppose à Canal+. En effet, depuis le 31 août, face à des exigences financières jugées extravagantes dans le cadre du renouvellement de leur contrat de distribution, Canal+ a décidé de stopper la diffusion des flux de son rival et partenaire à la fois sur myCanal et sur le satellite.

Les conséquences de cette bataille entre la filiale de Vivendi et de Bouygues a des effet concrets pour les français situés en zones blanches TNT et qui n’ont d’autres choix que de passer par le satellite (via les bouquet de Canal+, y compris TNT Sat) pour recevoir les chaines TF1,TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI, qui sont normalement gratuites en hertzien.

Au delà des actions juridiques actuellement en cours, TF1 joue toutes les cartes possibles afin de forcer la main à Canal+. Dans un courrier envoyé à l’AMF, TF1 explique que 2 millions de français (abonnés à Canal+ ou TNT Sat) n’ont plus accès à ses chaînes. Cela place les citoyens concernés dans une “situation inacceptable”, selon TF1, puisque ces foyers ne peuvent accéder à la TNT ni en hertzien, ni par l’ADSL et encore moins la fibre.

Suite à cette lettre envoyée par TF1, l’Association des maires de France est intervenue auprès de l’ARCOM (ex-CSA) pour appuyer la demande du groupe de Martin Bouygues. Elle estime qu’il “y a rupture d’égalité dans l’accès aux chaînes de télévision” et demande à l’ARCOM de lui indiquer les disposition qu’elle a engagée.

