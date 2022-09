Free Mobile : sa VoLTE et VoWifi s’ouvrent à de nouveaux smartphones de grandes marques

De plus en plus de smartphones sont compatibles avec la voix sur 4G et celle sur WiFi chez Free Mobile. L’opérateur met à jour sa liste avec l’intégration de nouveaux modèles.

Depuis plusieurs mois, Free met très régulièrement à jour la liste des smartphones compatibles avec deux technologies appréciées, la VoLTE et VoWiFi. Les nouveaux iphone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max supportent désormais la voix sur 4G de l’opérateur en France et à l’étranger. Tout comme le Xiaomi 12 Pro 5G, 2T 5G et 12T Pro 5G. De nombreux nouyveaux modèles sont également à présent compatibles VoWiFi comme le Realme 8 5G, Samsung Note 20, Note 20 5G, Note 20 Ultra 5G, S20 4G, S20 5G, S20 FE 4G, S20 Ultra 5G, S20+ 4G, S20+ 5G, S21 4G, S21 5G, S21 FE 5G, S21 Ultra 5G, S21+ 5G, Z Flip 5G et les Xiaomi 12 Pro 5G, 12T 5G et 12T Pro 5G .

Cette liste présente également les échéances pour l’arrivée de chaque technologie sur certains smartphones. A titre d’exemple, pour les iPhone, la VoWiFi ne sera d’actualité qu’en décembre 2022 selon les informations actuellement affichées. En effet, ces dernières sont susceptibles de changer, puisque l’opérateur explique que les données sont fournies par les constructeurs de smartphone. Elles n’ont d’ailleurs “pas pu être toutes vérifiées par nos soins“, précise Free.

Si vous ne connaissez pas la VoLTE, il s’agit d’une technologie permettant d’émettre et de recevoir des appels depuis son smartphone via le réseau 4G (et non plus le réseau 3G/2G). Le temps d’établissement d’un appel est plus rapide alors que la qualité sonore est nettement améliorée. Par ailleurs, la navigation sur internet et les téléchargements en 4G restent possibles pendant les communications voix.

Pour sa part la VoWiFi, permet d’exploiter n’importe quel réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté afin d’émettre et recevoir des appels (et prochainement, pour envoyer et recevoir des SMS/MMS) lorsque vous captez mal le signal mobile ou que vous vous situez à l’étranger. Le temps d’établissement d’un appel est plus rapide, et la qualité sonore se voit également améliorée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox