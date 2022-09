Nouveau contenu offert en avant première sur la Freebox

Abonnés Freebox, profitez sur l’Aktu Free d’un documentaire offert en avant première en partenariat avec National Geographic

Comme il le fait régulièrement, Free offre à partir d’aujourd’hui d’un nouveau contenu audiovisuel. L’AKTU Free fait ainsi profiter aux abonnés Freebox (sauf Pop), et gratuitement, et en avant première, d’un épisode de “Viking : Gloire et Déclin”. Contrairement à d’habitude, il s’agit là du deuxième épisode qui est offert.

Ce documentaire fait partie d’une série en 6 épisodes qui seront diffusés par paire à compter de ce dimanche 18 septembre. Cette série documentaire retrace les 300 ans d’histoire de l’empire des Vikings qui a connu une expansion grandiose et inarrêtable. L’histoire des Vikings est celle de navigateurs hors pair et de guerriers impitoyables suivant leur propre code. Aucun peuple n’avait autant repoussé les limites de l’exploration et de la conquête. Tristement célèbres pour leurs massacres sanguinaires, les Hommes du Nord sont devenus le peuple le plus craint d’entre tous, mais leur histoire a toujours été racontée sous le même angle, celui du christianisme. Grâce à l’archéobiologie et à l’étude rigoureuse de leurs sagas légendaires, il est désormais possible de lever le voile sur la véritable identité des Vikings.



Pour regarder ce documentaire rendez-vous sur votre Freebox dans la rubrique “Aktu Free” et retrouvez le reste de la série sur National Geographic, canal 60 de Freebox TV. La chaîne est d’ailleurs incluse pour les abonnés disposant de TV by Canal (Freebox Révolution et Delta)

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox