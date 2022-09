Clin d’oeil : quand Free se moque d’un concurrent à juste titre

Le CM de Free a encore frappé sur Twitter en visant avec humour Prixtel. Racheté l’année dernière par SFR, le MVNO a tenté de séduire un abonné Red by SFR.

Tout est parti d’un tweet le 6 septembre du célèbre streamer et ancien joueur d’esport, Sardoche, à première vue lassé de SFR et de son réseau : “Venez, on décide qu’on a tout le mois de septembre pour résilier définitivement nos abonnements téléphone ou internet de chez SFR, on aura fait un grand pas dans nos vies”.

Venez on décide qu'on a tout le mois de Septembre pour résilier définitivement nos abonnements Téléphone ou Internet de chez SFR, on aura fait un grand pas dans nos vies. — Sardoche 🇫🇷 (@Sardoche_Lol) September 6, 2022

Très vite, Free puis Orange montrent signe de vie, mais aussi Prixtel, un MVNO aux 500 000 abonnés racheté par SFR en 2021. Après avoir été forcé de identifier auprès d’un internaute qui n’avait visiblement pas connaissance de son existence, l’opérateur a semblé pour le moins amnésique, de quoi tendre le bâton pour se faire battre.

Avec nous tu auras 0 problème, le meilleur réseau et ça sera CLAIREMENT le moins cher que tu puisses trouver. — Prixtel (@prixtel) September 6, 2022

Dans la même discussion, Prixtel a démarché un abonné Red by SFR satisfait de la qualité du réseau de l’opérateur au carré rouge : “Avec nous tu auras 0 problème, le meilleur réseau et ça sera clairement le moins cher”. Le compte Twitter de l’opérateur virtuel oublie ici que ce dernier appartient désormais à SFR et utilise le même réseau, alors pourquoi tenter de chiper un client à sa maison-mère ? Pour Free, c’est ” un but contre son camp d’anthologie”. La contre-attaque ne fait hélas pas tomber le cliché : ” Ah, bonne vanne, rien à dire. Que ce soit Free qui parle de la qualité du réseau, rend la vanne encore meilleure”.

Ah, bonne vanne, rien à dire. Que ce soit Free qui parle de la qualité du réseau, rend la vanne encore meilleure. — Prixtel (@prixtel) September 6, 2022

