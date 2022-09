Arrêt de diffusion de TF1 : Molotov se range aux côtés de Canal+

Alors que le conflit entre les deux géants de l’audiovisuel continue, Molotov a pour sa part choisi son camp.

Canal+ trouve un allié chez Molotov. Depuis vendredi et la coupure de TF1 et de ses soeurs par Canal+, l’audiovisuel français s’agite. Alors que le gouvernement demande à la filiale de Vivendi de reprendre la diffusion et que TF1 s’apprête à attaquer le groupe en justice, Molotov pour sa part explique partager les préoccupations de Canal.

Dans un communiqué, la plateforme OTT explique que si la filiale de Bouygues renvoie les téléspectateurs à ses propres services et même ceux d’autres distributeurs comme Molotov, les préoccupations persistent.

Il évoque ainsi les “programmes en replays du groupe TF1 à ce jour inaccessibles aux utilisateurs de Molotov depuis plusieurs mois“, mais aussi les “conditions techniques, aussi dénoncées par le Groupe Canal+ consistant en la demande d’un accès au service en “app to app”, obligeant ainsi les utilisateurs de Molotov à télécharger l’application myTF1 pour accéder aux programmes des chaînes du groupe”.

Sans oublier la question du paiement, Molotov déclarant que la demande de TF1 est “de nature à avoir un impact direct sur le prix supporté par le public, ce qui soulève des interrogations s’agissant des chaînes gratuites” comme le sont TF1, TFX et consorts.

Molotov explique essayer d’obtenir depuis plusieurs mois des réponses à ces inquiétudes auprès de diverses autorités publiques. La diffusion des contenus des chaînes de la TNT gratuite “est largement subventionnée par la renonciation par les pouvoirs publics de faire supporter à la TNT gratuite le coût des fréquences hertziennes qu’ils utilisent. Dotées d’une valeur considérable, ces fréquences permettent de rassembler des audiences importantes et d’engranger des profits considérables” affirme la plateforme.

Elle soulève par ailleurs l’urgence de répondre à ces questions à l’heure où la fusion entre TF1 et M6 pourrait déboucher sur un acteur très puissant de la télévision française.

