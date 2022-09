La Poste Mobile : 4 mois offerts sur deux forfaits 100 et 50 Go sans engagement

L’opérateur frappe fort avec une offre de rentrée plus qu’alléchante : 4 mois offerts à ses deux offres les plus riches en data.

4 mois pleinement remboursés par la Poste Mobile. Le MVNO détenu en partie par SFR propose en effet deux forfaits de rentrée assez exceptionnels en promettant 50 et 100 Go pour 0.00€/mois pendant quatre mois. Cette offre exceptionnelle est limitée dans le temps, vous pouvez y souscrire jusqu’au 25 septembre prochain.

“Les mois offerts sont appliqués sous la forme de remises mensuelles à valoir sur le prix mensuel du forfait dès la 1ère facture, sous réserve que la ligne soit active et que le client ne présente pas d’impayé” indique l’opérateur.

Quelles sont donc ces offres ? Le premier propose donc 50 Go utilisables en France dont 10 Go peuvent être utilisés depuis l’Europe et les DOM/COM. Les appels, SMS et MMS sont pour leur part illimités et le montant de cette offre s’élève à 9.99€/mois une fois la période promotionnelle passée. Il faudra ensuite compter 9.90€ lors de la commande pour la carte SIM. Le deuxième forfait, pour les plus gourmands propose 100 Go dont 15 Go sont utilisables depuis l’Europe et les DOM/COM ainsi que les appels, SMS et MMS illimités.

Il s’agit de forfaits 4G, mais une option permet de les faire basculer en 5G pour 5€ supplémentaires par mois. Ces offres sont sans engagement et sont également disponibles pour les clients box de SFR, qui bénéficient en prime d’une réduction de tarif.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox