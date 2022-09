Le saviez-vous : Free propose une box qui n’est pas une Freebox à certains abonnés

“Ne surfez plus au ralenti avec la Box 4G+” commercialisée par Free. Lancée en septembre 2019, cette box s’adresse initialement aux abonnés éligibles dans les zones où la fibre n’est pas encore disponible et où le réseau ADSL ne permet qu’un accès internet limité. Depuis peu, elle peut être fournie temporairement en cas de panne.

Elle passe inaperçue mais elle a le mérite d’exister, et même d’aider dans certains cas. Afin de se conformer à une obligation de proposer une offre 4G fixe seule, Free a lancé il y a près de 3 ans une box 4G+, développée par Huawei, une offre sans engagement à 29,99€/mois, permettant de consommer 250Go par mois en download et 50 Go en upload, tout en offrant un débit descendant pouvant aller jusqu’à 320 Mbit/s.

Depuis quelques mois, l’opérateur, dans sa volonté d’améliorer son assistance, fournit sa Box 4G+ à certains abonnés Freebox privés de connexion. Plusieurs prérequis sont nécessaires pour y avoir droit. Tout d’abord, les clients victimes d’une panne doivent être situés dans un périmètre géré par Free Proxi, ces mini hubs de l’opérateur déployés depuis l’année dernière dans un nombre grandissant de villes françaises. Dans ces cellules, travaille environ une dizaine de personnes connaisseurs du terrain dont la mission est de répondre directement à la problématique des abonnés. Les équipes répondent par chat ou par téléphone en 15 minutes aux clients de la zone. Le second intérêt de Free Proxi est d’intervenir directement chez l’abonné sous 24 heures en disposant en cas de panne du matériel adéquat pour le client.

Dorénavant, lorsque un abonné entre en contact avec une équipe Proxi pour un incident sur sa ligne, un technicien de proximité viendra établir un diagnostique chez lui. Si la ligne ne peut pas être réparée rapidement, la box 4G+ de Free sera alors installée temporairement jusqu’au retour des services fixe de l’abonné.

Reste à savoir si Free prévoit de généraliser cette solution sur tout le territoire autrement que par l’intermédiaire de ses hubs , ou s’il souhaite au contraire accélérer sur le maillage de son réseau d’assistance locale partout en France afin de pouvoir venir en aide à ses abonnés fixes de manière plus efficiente.

Selon Free, sa box 4G est la “plus rapide du marché “ avec la possibilité de connecter jusqu’à 64 appareils. La carte SIM est déjà activée et pré insérée dans l’équipement, de quoi profiter de la 4G+ de Free Mobile dont le réseau ne cesse de s’améliorer. Ce dernier est donc accessible au domicile des abonnés éligibles dans les zones où la fibre n’est pas encore disponible et où le réseau ADSL ne permet qu’un accès internet limité. L’opérateur de Xavier Niel couvre actuellement 99% de la population en 4G. Les frais de mise en service s’élèvent à 19€. En ce qui concerne les frais de résiliation, il faudra compter 29€. Selon notre comparatif des box 4G, Free arrive en tête sur les débits et le prix.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox