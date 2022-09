Comment Orange replante des centaines de poteaux après des incendies

Les deux de forêts font de nombreux dégâts, y compris sur les réseaux de télécommunication. Orange doit faire preuve de réactivité pour remplacer de nombreuses installations.

Depuis le mois de juillet, les flammes ont causé de gros dommages à travers la France. C’est notamment le cas en Occitanie et l’impact s’en est ressenti également sur les réseaux de télécommunication, en particulier pour le déploiement aérien de la téléphonie. Ainsi, plus de 300 poteaux ont brûlé suite à une dizaine d’incendies majeurs entre la Lozère et l’Aveyron . Orange doit désormais les remplacer et changer des kilomètres de câble.

Une fois les zones sécurisées, les équipes ont d’abord estimé les dégâts sur le réseau et de mettre en place une solution provisoire pour que les clients ne perdent pas leur connexion trop longtemps. Vient ensuite la reconstruction pérenne des réseaux.

Pour cela, une expertise particulière est requise. L’opérateur historique mobilise ainsi des experts techniques mais également certains équipements adaptés aux terrains escarpés ou aux sols rocheux. Pour cela, il est nécessaire d’utiliser des camions tarières pour planter les nouveaux poteaux et ensuite il faut raccrocher un à un les nouveaux câbles de cuivre et de fibre.

Crédit image : Midi Libre

Source : Midi Libre

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox