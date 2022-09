Google Chrome : 1,4 millions d’utilisateurs déjà touchés par ces extensions malveillantes, désinstallez-les vite

Cinq extensions très populaires sévissent sur Chrome, visant vos données personnelles.

Pas moins de 1,4 millions de téléchargements pour ces extensions. Google vient de les retirer de son magasin mais pour ceux les ayant déjà téléchargées, il faudra s’en débarrasser rapidement. L’équipe de chercheurs en sécurité de McAfee a découvert ces extensions malveillantes visant simplement à vous pister et tout savoir de votre activité en ligne.

Chacune d’elles envoyait votre historique de navigation directement aux développeurs dans un but précis : injecter du code à votre insu dans votre navigateur. Ce dernier avait pour but de modifier les cookies stockés sur votre ordinateur pour que les développeurs puissent toucher une commission lors de vos actions sur des sites d’e-commerce, sans que l’utilisateur ne se doute de rien.

A noter par ailleurs deux d’entre elles sont assez connues : il s’agit de Netflix Party et Netflix Party 2, censées permettre de regarder Netflix avec vos amis sur différents écrans. Une fonctionnalité native chez Amazon et Disney, mais absente de Netflix qui peut donc intéresser de nombreux utilisateurs. Ces dernières comptent par ailleurs 1 millions de téléchargement à elles seules. Trois autres extensions sont concernées : FlipShope, Full Page Screenshot Capture -Screenshotting et AutoBuy Flash Sales.

Il va de soi que si vous les retrouvez parmi vos extensions, mieux vaut les désinstaller rapidement.

Source : MacAfee via 01net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox