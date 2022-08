Oqee est désormais disponible sur Chromebook

En attendant une version navigateur, les détenteurs d’un Chromebook peuvent bénéficier de l’interface made in Free sur leur ordinateur.

Un nouveau support grâce à Android. Il est en effet possible de télécharger et installer des applications via le Play Store sur les ordinateurs estampillés Chromebook. Cependant, l’application Oqee n’était pas, jusqu’à peu, disponible en téléchargement sur ces appareils. C’est désormais le cas.

Plusieurs témoignages font en effet état d’une utilisation de l’interface TV créée par Free avec la Freebox Pop sur ces appareils. Afin d’en profiter, il suffit ainsi de rechercher l’application, de l’installer et le tour est joué.

L’interface Oqee est disponible sur Freebox Pop, Android TV, Smart TV Samsung et Apple TV mais également sur smartphones et tablettes Android ou iOS. L’application permet aux abonnés Freebox Pop, Delta, mini 4K et Révolution d’accéder sur tous ces supports aux chaînes incluses dans leur offre, tant en direct qu’en replay.

