Free Mobile baisse la data de son offre à 11,99€/mois

L’offre Série Free propose désormais 10 Go de moins pour le même prix , mais n’est affichée comme disponible que durant deux jours.

La data, ça s’en va et ça revient avec la Série Free. Après avoir proposé pendant assez longtemps une offre à 90 Go avec plusieurs variations de prix, Free a baissé l’enveloppe de donnée disponible en France. L’offre contient désormais 80 Go utilisables en France et 12 Go en roaming depuis l’Europe et les DOM pour 11.99€/mois.

Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le forfait Free 5G 210 Go à 19.99€/mois. Le service Free Ligue 1 en accès premium est également inclus. A noter cependant, l’offre est présentée comme disponible uniquement jusqu’au 25 août. Il reste donc à voir ce que va proposer Free vendredi vis-à-vis de son forfait intermédiaire.

Et du côté des rivaux ?

De son côté Sosh continue de proposer son offre 100 Go pour 14.99€/mois. Les concurrents s’approchant le plus souvent de l’offre série Free sont généralement Bouygues Telecom et RED by SFR. Ainsi la filiale du groupe Bouygues propose actuellement une offre avec 80 Go pour 12.99€/mois. Pour cette semaine RED by SFR s’approche plus de Sosh en terme de proposition, avec un forfait à 100 Go pour 15€.

