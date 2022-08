SFR et Altice France changent de PDG

Clap de fin pour Grégory Rabuel, PDG d’Altice France et de SFR.

Du changement à la tête de SFR. D’après les informations des Echos, le président directeur général d’Altice France et de SFR a été remercié hier soir et quittera ainsi la maison-mère pour être remplacé par Arthur Dreyfuss, proche de Patrick Drahi et déjà à la tête de BFM et de RMC.

Après treize ans au sein d’Altice, Grégory Rabuel aurait ainsi, selon une source syndicale, été renvoyé pour “résultats insuffisants”. L’explication officielle annonce un changement de cycle. Dans un mail interne consulté par nos confrère, on peut lire « Patrick Drahi remercie chaleureusement et amicalement Grégory Rabuel pour le travail colossal réalisé ces dernières années, son parcours exemplaire, son engagement sans faille et sa fidélité ». Il a occupé plusieurs postes depuis 2004 jusqu’à être nommé PDG en remplacement d’Alain Weill il y a un an.

Pour diriger directement SFR, Altice a nommé Mathieu Cocq, actuel directeur exécutif de la zone Outre-Mer.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox