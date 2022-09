Iliad lance l’opération constellation à Mayotte

Le Feder et Telco Oi signe un accord de financement à Mayotte.

Le 17 août à Mayotte, Ahamada Darrouechi, responsable établissement et BtoB chez Telco Oi et le FEDER, le fonds européen de développement régional, ont signé un accord de financement d’un montant de 201 418,50 €, dans le cadre du développement numérique du territoire. Ce financement a pour objectif de subventionner une partie des travaux de la couverture en fibre optique de l’opérateur Telco Oi (Iliad/Axian), qui commercialise actuellement des offres dans la téléphonie mobile sous la marque Only sur l’île aux parfums.

Une subvention du FEDER qui devra permettre de couvrir 70% de l’enveloppe de ce projet numérique à Mayotte, et ça grâce au plan de relance REACT-EU visant à soutenir les investissements en faveur d’une relance verte, numérique et résiliente de l’économie européenne.

Crédit photo : GIP L’Europe à Mayotte

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox