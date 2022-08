Clin d’oeil: avec son forfait pour ados, Bouygues Telecom prône la déconnexion et offre une solution aux parents

Oui, un opérateur peut promouvoir la déconnexion pour ses abonnés et même y aider.

La rentrée scolaire approche, il va falloir ranger les téléphones et sortir les cahiers. Bouygues Telecom ne s’y trompe pas puisqu’il met de nouveau en avant son forfait spécial ado, lancé en août dernier. Concrètement, cette offre vous fait commencer avec un forfait 1G, 2h d’appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine, le tout étant bloqué pour éviter les mauvaises surprises. Au bout de 6 mois minimum, si vous jugez que votre enfant a besoin de plus de data, vous pouvez l’augmenter et le faire passer à 5Go, avec appels, SMS et MMS illimités. Le tout, pour 6.99€/mois la première année avec un engagement de 12 mois. Après la première année de votre ado sur ce forfait, vous pouvez alors basculer sur une enveloppe de 10 Go, le forfait pour sa part bascule à 14.99€/mois.

Mais un premier smartphone pour les adolescents, cela peut aussi vouloir dire une nouvelle source de distraction durant les cours ou les révisions. L’opérateur y a semble-t-il pensé, en lançant une offre promotionnelle assez atypique. En effet, jusqu’au 25 septembre prochain, les nouveaux abonnés à cette offre recevront un accessoire visant à limiter le temps d’écran, pour faire une “POZZZ numérique”.

Cet accessoire, développé par la la start-up Bordelaise POZZZ, est une pochette somme toute assez simple destinée aux smartphones d’une valeur initiale de 49.90€. Le principe est le suivant : l’adolescent glisse son téléphone à l’intérieur et ferme le zip intelligent, déclenchant ainsi une pause. La pochette connectée détecte l’appareil via le Bluetooth et comptabilise le temps passé par le smartphone en son sein.

Ainsi, les parents peuvent établir des règles ou des récompenses pour un temps de déconnexion défini et ainsi former leur enfant à plus de sobriété numérique ou du moins de contrôle sur son temps d’écran. L’idée étant d’aider justement les parents dans cette tâche de limitation du temps d’usage des écrans, l’opérateur citant une étude réalisée pour l’Observatoire de la Parentalité et de l’Éducation Numérique qui affirme que 42% déclarent avoir des difficultés à le faire.

Certains opérateurs proposent des outils pour éviter la connexion trop fréquente ou trop longue pour les abonnés et notamment les plus jeunes. A titre d’exemple, les abonnés Freebox peuvent limiter le temps d’utilisation du réseau WiFi via l’application Freebox Connect, en établissant des plages horaires où cette connexion est coupée.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox