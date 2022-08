La formule avec publicité de Netflix priverait les abonnés d’une fonctionnalité pratique

Si vous voulez payer moins cher Netflix, cela devra être au prix de publicités s’affichant mais pas uniquement.

Les géants de la SVOD veulent séduire les foyers plus modestes avec des offres plus attractives. Disney+ et Netflix prévoient ainsi de lancer des offres incluant de la publicité, contrairement aux propositions actuelles dans la vidéo à la demande par abonnement, pour un tarif plus bas. Mais Netflix entendrait également limiter les possibilités prévues par cet abonnement dont on sait encore peu de choses.

Cette offre devrait débarquer l’année prochaine et est encore assez secrète, mais le code de l’application Netflix sur iOS a révélé que la fonctionnalité de téléchargement serait exclue de l’abonnement Netflix avec publicité. Ainsi, sur mobile, il faudra impérativement bénéficier d’une connexion suffisante pour suivre son épisode dans les transports en commun par exemple. Le code suggère également que les publicités ne pourront pas être ignorées et que les commandes du player ne seront pas disponibles pendant les pauses publicitaires.

Source : Bloomberg

