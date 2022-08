Abonnés Freebox : l’application Télé Loisirs à utiliser comme télécommande évolue sur iOS

“Vous trouverez dans ce guide complet, la liste des nouveaux programmes sortis récemment sur les plateformes, un répertoire des meilleurs programmes disponibles en streaming, les coups de coeur et recommandations de la rédaction Télé-Loisirs et de nombreux articles sur l’actualité des plateformes de streaming : séries à venir, les annulations, les renouvellements de saison, mais aussi des tops des meilleures films et séries dans tous les genres”, informe les développeurs.

Dans de précédentes mise à jour, la notation des contenus a fait son apparition ou encore une nouvelle section MyCanal et les podcasts. Pour rappel, l’application, permet aussi d’accéder aux programmes TV de la journée directement depuis la page d’accueil. Elle dispose d’un Guide TV avec plus de 300 chaînes des différents bouquets (TNT, Orange, Free, Bouygues, SFR, Canal …). Des filtres sont applicables pour votre guide télé selon la thématique qui vous convient. Sans oublier les bandes d’annonce de vos films et émissions préférés sur des fiches programme complètes (résumé, note et casting). La version Android permet quant à elle aux abonnés Freebox d’enregistrer des programmes directement depuis l’application.