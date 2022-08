Free Mobile augmente le prix de son offre 90 Go

Dès aujourd’hui et jusqu’au 16 août prochain, Free Mobile propose une offre Série Free comprenant 90 Go à 11,99€/mois, soit 1€ de plus pour autant de data en France.

Le prix de l’offre Série Free fait toujours le yoyo au fil des semaines. Après avoir appliqué une augmentation de 2€ fin juillet, puis une baisse d’1€ la semaine dernière, Free Mobile fait grimper son tarif d’un euro. Si l’opérateur propose toujours la même enveloppe de données, 90 Go à consommer en France métropolitaine, le prix de l’abonnement passe ainsi de 11099€/mois à 11,99€/mois.

Par ailleurs, 10 Go sont à présent inclus en roaming depuis l’Europe et les DOM contre 12 Go précédemment. Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le forfait Free 5G 210 Go à 19.99€/mois. Le service Free Ligue 1 en accès premium est également inclus.

Et du côté des rivaux ?

Dans une gamme de prix proche, Bouygues Telecom propose un forfait 80 Go à 12,99€ contre 14€ pour Red by SFR pour autant de données. Sosh fait quant à lui le choix d’une série limitée 100 Go à 14,99€/mois. L’offre de Free Mobile apparaît ainsi plus attractive sur le papier.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox