Iliad lance un nouveau forfait sans compte bancaire à Mayotte

Un nouveau forfait sans compte est lancé à Mayotte.

La marque Only de l’opérateur Telco OI (Iliad/Axian) a lancé une nouvelle offre sur l’île aux parfums. Ce nouveau forfait, qui à la particularité d’être accessible sans compte bancaire est disponible depuis le début du mois d’août. Celui-ci intègre pour 8€/mois, une enveloppe data de 2Go, utilisable en 4G+ à Mayotte et en 3G dans l’Union Européenne. Les Appels sont illimités vers les fixes et les mobiles de Mayotte, La Réunion, la Métropole, les DROM et les fixes de la zone Europe. Les SMS sont également illimités 24H/24H vers les mobiles de Mayotte, La Réunion, la Métropole, les DROM et la zone Europe.

La particularité du forfait sans compte bancaire est que l’abonné devra se déplacer mensuellement dans une boutique Only afin de régulariser son abonnement. Une situation assez cocasse en 2022, mais qui correspond à la situation et aux besoins des Mahorais. Ce n’est pas sans rappeler que Mayotte est un département français où les SIM prepaid représentent encore une grosse partie du parc mobile de l’île.

