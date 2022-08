Free ouvrira sa 176e boutique dès demain dans une commune de 6000 habitants

Les Transianes et Transians pourront commencer à profiter ce 10 août d’un premier Free Center.

Après avoir inauguré le 13 juillet sa 175e boutique à Avignon dans le Vaucluse ou encore annoncé l’ouverture à venir d’un cinquième Free Center à Lyon, Free annonce l’inauguration le 10 août d’un nouveau Free Center. Ce nouvel espace de ventes, découverte et conseils, ouvrira ses portes au sein du centre commercial Carrefour à Trans-en-Provence, commune de 6000 habitants située au sud-ouest de Draguignan dans le département du Var. Une bonne nouvelle pour les abonnés Free et prospects puisque la boutique la plus proche était jusqu’à présent située à 19km, à Fréjus.

L’opérateur poursuit sa stratégie de quadrillage du territoire avec son réseau de distribution. S’il se renforce dans les grandes agglomérations tout en visant les villes moyennes où il n’est pas encore implanté, l’opérateur n’hésite pas à ouvrir de nouveaux Free Centers dans de petites communes, très souvent dans des centres commerciaux fréquentés.

Transianes, Transians,

Une nouvelle boutique Free ouvre ses portes chez vous à Trans-en-Provence.

Notre équipe sur place est prête à vous y accueillir avec le sourire dès demain ! 😎

Pour retrouver l'ensemble de nos boutiques, c'est ici : https://t.co/2xkDT8qGN0 pic.twitter.com/zLFDYRiPPv — Free (@free) August 9, 2022

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox