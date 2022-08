WhatsApp augmente la durée limite pour la suppression d’un message

Plus besoin d’être sur le qui-vive pour supprimer les messages embarrassants.

Choisissez le genre de message gênant, envoyés trop tard ou au mauvais moment, dans tous les cas il vous sera possible de les supprimer plus facilement sur WhatsApp. Si autrefois il fallait réagir dans l’heure pour le voir disparaître, la firme américaine détenue par Meta annonce sur Twitter que le délai a été étendu. Vous pourrez maintenant le supprimer dans les deux jours et douze heure suivant l’envoi.

La procédure n’a pas vraiment changé : un simple appui long sur votre message et un clic sur “supprimer pour tous” et le tour est joué. Cependant, il faudra pour cela que l’émetteur et les interlocuteurs (s’il s’agit d’un groupe) utilisent la dernière version de WhatsApp. A noter également : les photos et gifs peuvent être enregistrés automatiquement sur le téléphone du destinataire, selon ses paramètres.

Source : Les Numériques

