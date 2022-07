Une boutique Orange cambriolée “en cinq minutes”, une cinquantaine de smartphones dérobés

Un important cambriolage a eu lieu ce mardi 26 juillet dans la boutique Orange de Solesmes.

“C’est la première fois que ça nous arrive. Pourtant, nous sommes un petit magasin dans une petite ville” déplore la directrice du magasin. Dans le Pays de la Loire, à Solesmes, une boutique Orange a été la cible de trois hommes.

“Tout s’est passé en cinq minutes, montre en main“, assure la directrice de l’enseigne fraichement installée dans une zone commerciale. Vers midi, trois personnes portant des gants et des cagoules entrent dans la boutique et demandent à ce que plus personne ne bouge. L’un d’eux reste dehors pour bloquer la sortie. A grand renfort de menaces et d’insultes, l’un, des malfrats parvient à pénétrer dans la réserve, “Il a volé tout ce qu’il y avait dans le coffre. Il a ensuite été dans le bureau pour fouiller un plus petit coffre à la recherche d’argent. Quand il a vu qu’il ne contenait pas d’espèces, il est parti. Tout s’est passé très vite” explique la directrice. Quatre conseillers étaient alors présents ainsi que huit clients, estime-t-elle.

D’après la gendarmerie, une cinquantaine de portables ont été dérobés par ces individus qui ne semblaient pas à première vue être armés. Un hélicoptère déployé suite à l’alerte donnée aux gendarmes a pu retrouver le véhicule qui a cependant été abandonné. Le magasin était fermé jusqu’à aujourd’hui, pour laisser “le temps de se remettre” aux salariés.

Source : Les Nouvelles – L’Écho Fléchois

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox