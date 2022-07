Abonnés Freebox avec Apple TV 4K : le Dolby Atmos débarque pour Disney+

Dans une mise à jour récente sur l’Apple TV, Disney+ intègre désormais l’audio spatial.

Une nouvelle version qui ravira certains audiophiles et en agace d’autres. En effet, depuis quelques jours, la mouture 2.9.5 de Disney+ est déployée sur Android TV et sur tvOS et apporte pour les détenteurs de l’Apple TV 4K le support du Dolby Atmos. Il est ainsi possible de connecter ses Airpods 2, 3 , Pro ou Pro Max à son boîtier TV pour profiter du son spatialisé, à condition que les films soient compatibles.

Une mise à niveau nécessaire puisque auparavant, les contenus marqués comme compatibles étaient proposés seulement en 5.1 suite à une limitation logicielle. Concrètement, vos films préférés sur la plateforme pourront ainsi proposer une expérience plus immersive, à condition de porter un casque ou des écouteurs compatibles.

Pour rappel, Disney+ est proposé en option pour les abonnés Freebox et l’application est disponible sur l’ensemble des players à l’exception de celui de la Freebox Révolution.

Certains abonnés privés de la fonctionnalité

Cependant, cette nouvelle ne fait pas que des heureux. En effet, un grand nombre d’appareils tournant sous Android TV comme des téléviseurs Sony, la Nvidia Shield ou encore les Google Chromecast se retrouvent privés de la fonctionnalité, alors qu’ils étaient compatibles auparavant. Aucune communication n’a été faite pour l’instant, mais un bug logiciel pourrait en être la cause : certains utilisateurs indiquent avoir retrouvé cette fonction peu de temps après l’avoir perdue. Ceux voulant absolument en bénéficier devront alors réinstaller par leurs propres moyens une version antérieure à la mise à jour récemment déployée.

Source : FlatpanelsHD

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox