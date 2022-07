Free lance une nouvelle mise à jour d’Oqee sur Player Pop et Android TV

Une nouvelle version 1.3.0 d’Oqee est disponible sur la Freebox Pop et les appareils Android TV compatibles.

Une mise à jour de l’application Oqee by Free est en cours de déploiement progressif sur le Player Pop et Android TV, annonce aujourd’hui l’opérateur. Des corrections sont au programme, la touche Free de votre télécommande renvoie maintenant vers la page d’accueil « Pour vous ». A noter également la suppression du réglage Tunneling sur le Player Pop, cette option est disponible uniquement sur Android TV.

Ce nouveau mode de synchronisation Audio/Vidéo a été implémentée début juin. L’activation de cette option peut permettre de corriger des problèmes de décalage audio/vidéo sur certaines TV. Pour l’activer Réglages > Télévision > Activer le tunneling.

Pour rappel, après les abonnés Freebox Pop, Delta et Révolution, les clients mini 4K, HD, Crystal et One peuvent profiter depuis fin juin de l’application Oqee sur smartphones, tablettes, Apple TV et TV connectées.