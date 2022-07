Les Freebox Mini 4K et Pop vous permettent une modération énergétique et de faire des économies

Alors que le spectre d’une diminution des capacités énergétiques se dessine en raison de la guerre en Ukraine, il est conseillé de modérer sa consommation énergétique. Et justement, les Freebox Pop et Mini 4K vous permettent d’y participer et de faire baisser par la même occasion votre facture d’électricité.

La solution la plus simple et de débrancher le player Freebox lorsque l’on ne s’en sert pas

S’il est compliqué de débrancher son serveur Freebox, puisque cela couperait l’accès à Internet ou poserait des problèmes si vous disposez par exemple d’un système d’alarme ou d’un téléphone fixe, il en est tout autre pour le player. En effet l’avantage, que ce soit avec la Freebox Pop ou Mini 4K, est qu’il est possible de débrancher totalement votre Player Freebox, sans que cela affecte vos enregistrements programmés ou l’accès à vos fichiers à distance par exemple, puisque tout est géré par le serveur Freebox ou dans le cloud. C’est la meilleure solution pour faire des économie d’énergie et faire baisser sa facture d’électricité de quelques dizaines d’euros par an. Mais d’autres solutions existent, grâce à la mise en vieille automatique.

Comment activer la veille automatique

Dans le cas du player Freebox Pop, il faut se rendre sur l’accueil Android TV (touche maison de la télécommande), cliquer sur la route dentée en haut à gauche.

Pour paramétrer le temps d’inactivité avant mise en veille du boîtier TV, il suffit d’aller dans “Préférences relatives à l’appareil / Économiseur d’écran / Mettre l’appareil en veille”.

On pourra alors décider de ne jamais mettre en veille ou de mettre en veille après un laps de temps définis compris entre 30 minutes et 12 heures.

Pour paramétrer la veille profonde, il suffit ensuite d’aller dans “Préférences relatives à l’appareil / Paramètres avancés / Économie d’énergie / Veille profonde”.

De là, on pourra alors activer ou désactiver cette veille profonde.

En veille profonde, le player Freebox s’éteindra et consommera ainsi moins d’énergie, mais son redémarrage nécessitera plus de temps.

Une petite différence avec le player mini 4K

Dans le cas du player Freebox mini 4K, les options de mise en veille et de veille profonde se trouvent avec les chemins suivants dans les paramètres :

“Paramètres / Économiseur d’écran / Mettre l’appareil en veille”

“Paramètres / Gestion de l’énergie / Mise en veille profonde”

Comme vous pouvez le voir, il y a une petite différence par rapport à la Freebox Pop. Avec la Freebox mini 4K, on peut définir le temps de veille avant le déclenchement de la veille profonde. 30 minutes, 2 heures ou 1 semaine, par exemple.

Des fonctions équivalentes existent également pour les Freebox Révolution et Devialet, et nous vous les détaillerons dans un prochain article.