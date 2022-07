Free annonce avoir passé le cap des 7 millions d’abonnés Freebox

Un nouveau cap de franchi pour Free, l’opérateur compte à présent plus de 7 millions d’abonnés Freebox, dont plus de 4 millions profitent de la fibre.

A l’occasion de la publication le 20 juillet du baromètre nPerf sur les performances en matière de connexions fixes des opérateurs, Thomas Reynaud, directeur général de Free s’est félicité de la domination du FAI sur le segment : “Free numéro 1 sur l’Internet Fixe pour la 2ème année consécutive et creuse l’écart avec ses concurrents”. L’occasion pour le FAI d’annoncer disposer à l’heure actuelle de 7 millions d’abonnés toutes technologies confondues dont plus de 4 millions sont connectés à la fibre. Sur l’ADSL et le FTTH, l’opérateur est devancé par Orange et ses 12,5 millions de clients, mais devance SFR (6,7 millions) et Bouygues Telecom (4,4 millions).

Lors du premier trimestre, Free comptait 6,981 millions d’abonnés fixe avec le gain de 56 000 nouveaux clients sur la période. Pour connaître le nombre exact d’abonnements Freebox sur le marché, il faudra attendre le lundi 29 août prochain et la publication de ses résultats commerciaux et financiers.

Sur le marché hexagonal, les voyants devraient rester au vert, sauf cataclysme. Lors du 1er trimestre, Free a montré les muscles, décrochant la place de meilleur recruteur sur le mobile et sur le fixe, quand Orange domine toujours sur les abonnements fibre.

“Chaque jour, plus de 12 000 techniciens – dont 4 500 collaborateurs du groupe – sont mobilisés pour déployer la Fibre Free, qui couvre à date plus de 15 000 communes et permet à plus de 27 millions de foyers éligibles”, a fait savoir cette semaine l’opérateur. De quoi profiter de la meilleure qualité de service et des débits moyens les plus rapides.