De nouvelles chaînes enrichies sur la TNT, c’est ce que promet Altice avec le rachat de TFX et 6Ter

La maison-mère de BFM et RMC va se renforcer sur la TNT avec le rachat des chaînes TFX et 6Ter, à condition que les Groupes M6 et TF1 fusionnent.

En avril dernier, TF1 et M6 ont signé des accords avec le groupe de Patrick Drahi en vue de la vente des chaînes TFX et 6ter. La réalisation définitive de cette opération est notamment conditionnée à l’autorisation de l’Autorité de la Concurrence et de la l’Arcom, et de surcroît à la réalisation du projet de fusion entre TF1 et M6.

Aujourd’hui, les dirigeants du Groupe Altice, la maison mère de BFM, RMC mais également SFR, ont été reçus par l’ARCOM, le nouveau régulateur de la télévision. Arthur Dreyfuss, le PDG d’Altice Média a expliqué aux sages de l’ex-CSA : « Nous n’achetons pas seulement deux chaînes, mais deux canaux . Avec deux chaînes supplémentaires, nous renforçons notre attrait vis-à-vis des annonceurs ».

Il a annoncé les projet du Groupe de Patrick Drahi concernant TFX : « Aujourd’hui, c’est la troisième roue du groupe TF1. Demain, le canal 11 sera le meilleur numéro du groupe. Il sera une vitrine vers l’univers RMC-BFM ». Et Altice compte bien en faire une vraie chaîne généraliste avec entre autre, des divertissement, des magazines, du documentaire, de la fiction en prime time et davantage d’information, mais pas de téléréalité comme c’est le cas actuellement.

Concernant 6ter, disponible sur le canal 22 de la TNT et de Freebox TV, elle sera « une chaîne familiale positive du bien-être et du bien vivre en famille », selon la description de Stéphane Sallé de Chou, directeur général de RMC Découverte et RMC Story. Il y aura des émissions sur des thèmes comme la parentalité, les loisirs, la décoration etc.

Altice, qui dispose déjà de BFMTV, RMC Story et RMC Découverte, devrait donc disposer de nouveaux canaux très attrayants pour lui, en particulier celui de TFX sur le canal 11, soit devant la première chaîne d’info en continu. Grâce à ces rachats dont le montant n’est pas encore connu, et l’audience cumulée (11%), le groupe de Patrick Drahi pourrait devenir le troisième acteur dominant sur la TNT, derrière le duo TF1-M6 et France Télévisions. Toutefois, la chaîne TFX restera intégralement contrôlée par TF1 tout au long de l’année 2022.

Source : Les Echos