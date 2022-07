C’est officiel, Netflix lancera son offre moins chère avec publicité et le partage de compte payant en 2023

Pour atteindre ses objectifs de croissance, Netflix compte sur le déploiement de son offre de publicité à bas prix mais aussi sur la monétisation des 100 millions de foyers profitant de ses abonnements sans payer. Un lancement est prévu en 2023.

Une perte de clients moins conséquente que prévue et deux projets majeurs pour relancer la machine. A l’occasion de la présentation le 19 juillet de ses résultats commerciaux et financiers pour le 2e trimestre, le leader mondial de la SVoD a limité la casse tout en rassurant les investisseurs, en atteste une hausse de 5% de son titre à la Bourse. Sur la période, la firme de Reed Hastings a accusé la perte de 970 000 abonnés au lieu des 2 millions auxquels il s’attendait. Si l’on ne peut évidemment pas parler de succès, le géant américain se montre confiant. Lors du troisième trimestre, il prévoit de gagner 1 million d’abonnés en profitant notamment du succès de la saison 4 de Stranger Things. Une hémorragie en passe d’être stoppée donc et une rentabilité toujours au rendez-vous, Netflix a réalisé un bénéfice net de 1,44 milliard de bénéfice net, mieux que prévu. Son chiffre d’affaires apparaît toutefois en deçà des attentes (7,97 milliards en trois mois).

Pour augmenter ses revenus et sa base d’abonnés, le groupe californien développe actuellement deux solutions, le partage de compte payant et une offre moins chère intégrant de la publicité. Annoncé en avril, celle-ci viendra compléter les forfaits existants, qui resteront sans pub. Netflix l’annonce aujourd’hui, son lancement est prévu début 2023, “nous allons probablement commencer dans une poignée de marchés où les dépenses publicitaires sont importantes”, précise-t-il. Son ambition est désormais clairement affichée : “notre activité publicitaire dans quelques années sera probablement très différente de ce qu’elle était au premier jour. Au fil du temps, notre espoir est de créer un modèle de publicité télévisée meilleur que le linéaire, plus transparent et pertinentes pour les consommateurs et plus efficaces pour nos partenaires publicitaires. Même s’il faudra du temps pour développer notre base de membres pour le niveau publicitaire et les revenus associés, à long terme, nous pensons que la publicité peut permettre une augmentation substantielle des adhésions (grâce à des prix plus bas) et une croissance des bénéfices (grâce aux revenus publicitaires)”, explique-t-il.

Pour mettre toutes les chances de son côté, Netflix a récemment annoncé Microsoft comme partenaire technologique et commercial. “Ils investissent massivement pour étendre leur publicité dans la vidéo télévisée premium, et nous sommes ravis de travailler avec une entreprise mondiale aussi forte. Nous sommes enthousiasmés par cette opportunité, compte tenu de la combinaison de notre public très engagé et de notre contenu de qualité, qui, selon nous, attirera des CPM premium de la part des annonceurs de marque”.

Le partage de compte payant sera également déployé en 2023

L’autre initiative, pour atteindre ses objectifs de croissance commence à prendre forme également. Sur le partage de compte,“nous en sommes aux premiers stades de travail pour monétiser les 100 millions de foyers qui en bénéficient actuellement, mais ne payant pas directement, Netflix. Nous savons que ce sera un changement pour nos membres. A ce titre, nous avons lancé deux approches différentes en Amérique latine pour en savoir plus. Notre objectif est de trouver un outil payant facile à utiliser offre de partage qui, selon nous, fonctionne pour nos membres et notre entreprise et que nous pouvons déployer en 2023. Nous sommes encouragés par nos premiers apprentissages et notre capacité à convertir les consommateurs au partage payant”, annonce la firme.

Mais il faut bien l’avouer, ces deux projets, partage payant et publicité “introduisent une complexité supplémentaire”, ne s’en cache pas Netflix mais “notre approche a toujours été de garder notre modèle d’affaires aussi simple que possible dans le cadre de nos objectifs”. Reste à savoir si la mayonnaise prendra.