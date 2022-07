Molotov se met à jour sur iOS avec une promo

L’application Molotov se met à jour. Profitez du retour de certaines fonctionnalités ainsi que de nouveautés. En prime Molotov propose une promotion sur son offre annuelle.

Les utilisateurs de la plateforme OTT peuvent dès à présent mettre à jour leur application mobile sur iOS. Dans une nouvelle version 3.39.0. Comme il est indiqué dans l’historiques de mise à jour, plusieurs fonctionnalités sont à retrouver ainsi qu’une réduction.

En effet, en première ligne, il est écrit que vous pouvez économiser 17% sur votre abonnement Molotov PLUS annuel. Comme l’indique la plateforme OTT sur sa page d’aide : “L’option Molotov Plus existe aussi dans une formule avec engagement annuel, à 39,99€ (au lieu de 47,88€, soit deux mois offerts)”.

Comme indiqué dans la version précédente, Molotov rappel qu’une nouvelle interface pour le player Chromecast est disponible avec amélioration des performances. De plus, le mini player PiP est de retour pour les utilisateurs sous iOS 14 et versions plus récentes.

De même, si vous aimez enregistrer vos programmes pour plus tard, les développeurs expliquent qu’une sélection des meilleurs contenus à enregistrer est affichée dans la rubrique “enregistrés”, disponible depuis la section “Mes programmes”. Les téléchargements hors connexion ont également bénéficié d’une amélioration “majeure” et plusieurs corrections de bugs et améliorations sont au programme de cette mise à jour.

Molotov est disponible sur mobile, tablette tactile, Smart TV, consoles et ordinateur, mais aussi sur Freebox Pop et mini 4K via le Play Store de Google ainsi que sur l’Apple TV 4 ème génération et version 4K.