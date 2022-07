Les astuces Free en vidéo : comment savoir à quelles chaînes vous êtes abonnés et pouvoir y mettre fin simplement

Même durant l’été, Univers Freebox vous propose de nouvelles vidéos, en vous proposant chaque semaine une astuce pour vous simplifier la vie avec votre Freebox ou votre forfait Free Mobile.

Nouveau numéro de notre nouvelle série vidéo “Le saviez-vous, nos astuces Free”, qui vous propose chaque semaine de découvrir ou de redécouvrir certaines possibilités ou options peu connues que propose Free et qui pourront vous simplifier la vie ou répondre à une problématique. Il s’agit d’un format très court, d’environ une minute, qui vous détaillera, sur notre chaîne YouTube, une astuce simple et efficace.

Cette semaine nous nous intéressons au bouquet TV de Free, et particulièrement aux chaînes et packs optionnels. En effet il est très simple de s’abonner à une chaîne depuis sa Freebox en indiquant simplement son code d’achat. Mais avec le temps, certains abonnés ne savent plus à quelles chaînes ou packs ils ont souscris. Et forcement, c’est dommage de ne pas profiter des chaînes auxquelles vous êtes abonnés, et, a contrario, c’est dommage de payer un abonnement si vous ne regardez plus ces chaînes. Mais Free fait les choses bien puisqu’il est très simple de visualiser les abonnements en cours et, le cas échéant, de les résilier. On vous montre tout ca en vidéo.

