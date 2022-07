Un nouvel opérateur mobile en France offre le choix entre le réseau d’Orange et celui de SFR

Lancé discrètement sur le marché mobile en mai dernier, YouPrice est un nouvel opérateur mobile virtuel proposant des offres ajustables, tout en permettant de choisir entre deux réseaux.

Un nouvel arrivant sur un marché plutôt concurrentiel. YouPrice s’est lancé il y a quelques semaines en France, proposant une formule assez atypique. A l’origine de ce MVNO, France Numérique, présent principalement sur le marché de l’entreprise mais qui veut s’implanter sur le marché des particuliers.

Que sont les offres YouPrice ?

5 forfaits sont proposés sans engagements par l’opérateur mobile, avec deux particularités : un prix s’adaptant à la consommation de data de l’abonné mais surtout le choix entre deux réseaux : SFR ou Orange.

En effet, les abonnés pourront ainsi choisir une offre utilisant le réseau SFR s’il s’agit de l’opérateur proposant les meilleures performances près de chez lui ou de l’opérateur historique. La seule différence de prix notable est durant la période promotionnelle la première année, avec un tarif final commun aux deux offres.

Comme expliqué plus haut, il s’agit d’offres “ajustables”, ainsi, les prix affichés ci-dessus sont ceux appliqués dans le cadre d’une utilisation minimale de l’enveloppe data. A titre d’exemple, le forfait Optimal (sur le réseau SFR) coûtera en effet 10.49€/mois la première année si vous utilisez moins de 166 Go, mais 13.49€ si vous consommez jusqu’à 188 Go et 16.49€/mois si vous utilisez l’intégralité de l’enveloppe.

Il est à noter qu’il s’agit ici de prix affichés pour l’accès au réseau 4G des deux opérateurs, la 5G étant proposée sous forme d’option payante pour 4€/mois, que vous pouvez activer quand vous le souhaitez.

Des offres allant donc de 11 à 222 Go, pour des tarifs (hors période promotionnelle) allant de 9.99€/mois à 22.99€/mois. Chaque offre est compatible avec la VoWiFi et la VoLTE. Pour ceux voulant un forfait uniquement voix, l’opérateur propose également le forfait “Le Mini”, avec 100 Mo et 2h d’appels, proposé à 2€/mois sur le réseau SFR et à 3.99€/mois sur le réseau d’Orange.

L’opérateur explique à Alloforfait avoir “pour principal objectif de devenir un des leaders du marché dans l’année à venir. Avec comme force tous les services existants mais également en proposant d’ici quelques semaines la eSIM sur les réseaux Orange et SFR.”