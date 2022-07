Les internautes se lâchent sur les réseaux : la Freebox Delta puissance 6, Julien Doré se moque de Bouygues Telecom

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

La Freebox Delta en pleine canicule !

Seulement deux ans après sa sortie, un premier décès naturel de Freebox Pop.

J'ai ma Freebox Pop qui a mouru aujourd'hui. Qu'elle repose en paix dans le cimetière du numérique ^^ — G r e g o r y (@Gregory__Gt) July 7, 2022

La Freebox Delta en WiFi 6 avec une Apple TV 4K, belle performance !

Quand Julien Doré s’en prend en plein live à Bouygues Telecom !

Xavier Niel un jour sur Tik-Tok ? Mission impossible, il suffit de regarder le nombre de tweets que le fondateur de Free a postés à l’espace de 14 ans : 58.