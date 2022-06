Offert 1 mois aux abonnés Free, Nextory se met à jour avec des nouveautés

L’ex-Youboox évolue en offrant plus de lecture et d’écoute à ses abonnés.

Nextory est le nouveau nom de Youboox, l’application de lecture en ligne qui a été incluse gratuitement pendant plus d’un an dans les offres Freebox et Free Mobile. Actuellement offert aux abonnés Free avant de passer à 9,99€/mois, l’abonnement comprend l’accès à des ebooks, BD, séries audio exclusives, presse et magazines en illimité.

Dans une nouvelle mise à jour déployée récemment sur iOS et Android, Nextory annonce enrichir toutes ses offres “pour vous permettre de lire encore plus, en toute liberté”, en donnant accès en illimité à tous ses livres, BD, magazines et séries audio exclusives. Les utilisateurs peuvent également à présent passer d’un livre audio à l’autre pour en écouter jusqu’à 6 (ou plus) dans la limite de 50 heures d’écoute mensuelle contre 15h précédemment. La lecture hors connexion sur tous les écrans est maintenue.

Bonnes lectures !

En octobre dernier, le français Youboox, avait été racheté le groupe Suédois Nextory, dans l’ambition de créer un service de streaming leader en Europe pour la lecture de livres. Pour profiter de l’offre 1 mois offert, les abonnés Free peuvent se rendre sur leur espace abonné et activer le service dans la rubrique Mes options pour les clients mobile ou dans “mon abonnement” s’agissant des abonnés Freebox.