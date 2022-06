Les astuces Free en vidéo : Il est possible de changer de forfait Free Mobile très simplement

Free permet de changer de forfait mobile autant de fois qu’on le souhaite et très facilement.

Nouveau numéro de notre série vidéo “Le saviez-vous, nos astuces Free”, qui vous propose chaque semaine de découvrir ou de redécouvrir certaines possibilités ou options peu connues que propose Free et qui pourront vous simplifier la vie ou répondre à une problématique. Il s’agit d’un format très court, d’environ une minute, qui vous détaille, sur notre chaîne YouTube, une astuce simple et efficace.

Cette semaine nous nous intéressons au changement de forfait Free Mobile. L’opérateur permet en effet de pouvoir switcher très simplement entre ses deux forfait principaux, c’est à dire celui à 0€/2€ et celui à 19,99€ (15,99€/mois ou 9,99€/mois si vous êtes abonnés Freebox). La procédure est très simple et le changement de forfait sera effectif sous 24 heures. C’est très pratique par exemple si vous partez en vacances, qui plus est à l’étranger, et que vous disposez du forfait 2€. Vous pouvez alors choisir le forfait survitaminé de Free pour profiter de la data, puis revenir ensuite au forfait 2€. Cette opération peut être gratuite ou payante suivant le forfait que vous choisissez. On vous explique tout cela en vidéo.

