Clin d’oeil : Xavier Niel décroche le premier rôle dans “Republic Park”

Bienvenue dans “Republic Park”, là où Xavier Niel et Station F redonnent vie à des dinosaures de la politique.

“Ça part en prod”, son 56e tweet en l’espace de 14 ans est placé sous le signe de l’humour. Xavier Niel s’est fendu le 22 juin d’une réaction plutôt cocasse à destination de ses 197 000 abonnés sur l’oiseau bleu.

Un simple clin d’oeil à un scénario de long-métrage d’un twittos très inspiré qui donnerait presque envie : “En train de boucler mon scénario “Republic Park”. Le pitch : un milliardaire (Xavier Niel) et son équipe de généticiens de Station F parviennent à ramener à la vie des dinosaures de la politique grâce au clonage : De Gaulle, VGE, Seguin, Mitterrand, Chirac, Raffarin… n petit groupe de visiteurs est invité à découvrir le parc, situé dans le Cher, pour confirmer sa viabilité avant son ouverture. Mais un acte de sabotage malveillant (vol de cuivre par des migrants) provoque l’évasion des dinosaures de la politique. Ultra-puissants et charismatiques, ils reprendront le contrôle de la France dans un grand gouvernement d’union nationale. Mais déjà, une rivalité terrible couve entre Chirac, Mitterrand et VGE.” Le fondateur de Free sur les pas de John Hammond, on aura tout vu.