Free Mobile – Mon Compte : l’application pour suivre votre conso et gérer votre forfait se met à jour sur iPhone

Après les smartphones Android la semaine dernière, c’est au tour des iPhone et iPad de recevoir une nouvelle mise à jour de l’application Free Mobile- Mon Compte.

Passée durant l’été 2020 sous licence Free à la suite de la signature d’un contrat avec l’opérateur, “Free Mobile – Mon Compte” se présente actuellement comme l’unique application permettant aux abonnés Free Mobile de suivre très facilement leur consommation d’appels, SMS, MMS et data sur iOS et Android, mais aussi d’accéder au hors-forfait et au détail des factures, à la messagerie visuelle ou encore aux cartes de zones de couverture de l’opérateur. Multi-fonctions et multi-comptes, celle-ci donne aussi la possibilité de visualiser et modifier les options et services associés à vos lignes.

Après avoir revu son design avant de permettre d’ajouter facilement un compte et de passer d’un abonnement à l’autre, l’application se dote aujourd’hui d’une nouvelle version 10.8 sur iOS améliorant les performances et corrigeant des bugs. Seule nouveauté tout comme sur Android, il est désormais possible de partager les messages vocaux.