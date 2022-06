Free Mobile officialise un nouveau partenariat avec la volonté d’améliorer le pouvoir d’achat de ses abonnés

Les abonnés Free Mobile au forfait 210 Go ou Série Free peuvent désormais bénéficier des « meilleurs prix du marché » sur une sélection de smartphones reconditionnés. L’opérateur officialise un partenariat avec Certideal.

« Défendre le pouvoir d’achat tout en agissant pour réduire notre impact sur l’environnement, Free reste fidèle à ses valeurs avec une offre exclusive accessible sur le site de CertiDeal, le spécialiste du smartphone reconditionné, et dédiée à ses abonnés Mobile », annonce l’opérateur ce 14 juin. Depuis plusieurs jours, Free Mobile prévient ses abonnés par mail, mais aussi via l’espace abonné à travers une nouvelle rubrique baptisée « mon avantage ». Grâce à ce nouveau partenaire en parallèle d’autres signés avec Recommerce et PRS, les abonnés vont désormais pouvoir accéder à une offre élargie de smartphones reconditionnés.

« Les meilleurs prix du marché en exclusivité pour les abonnés Mobile au Forfait Free ou à la Série Free », assure l’opérateur. CertiDeal offre une remise d’au moins 10% sur ses smartphones reconditionnés. Pour attirer, Free dévoilé un comparatif entre les tarifs proposés par CertiDeal et ceux d’offres tierces tels qu’ils ont été constatés le 13 juin 2022.

Créé en 2015, CertiDeal est spécialisé dans le reconditionnement et la vente de smartphones en ligne. La plateforme française assure l’intégralité du processus de certification afin de proposer à ses clients des téléphones de qualité. Chaque téléphone reconditionné passe ainsi par trois étapes avant d’être remis en vente : la vérification, le test et la validation. Dans le détail, la garantie de 24 mois proposée par CertiDeal est en moyenne 2 fois plus longue que celle de ses concurrents. Les avis clients sont très bons avec notamment une note de 9,3/10 sur avis vérifiés. Reconditionnés en Frrance, les smartphones font l’objet de 30 points de contrôle testés.