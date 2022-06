Abonnés Freebox, myCanal vous propose de l’aider à développer de nouvelles fonctionnalités

Si vous êtes un joueur équipé d’une Xbox récente, vous pouvez vous inscrire à un nouveau programme de bêta-test dédié à l’application présente sur les consoles de Microsoft.

Après avoir lancé un programme pour une application PC revisitée, c’est au tour des consoles de jeu. Canal+ a en effet ouvert vendredi dernier un programme de bêta-test pour ses abonnés équipés d’une Xbox One et Series (X ou S). Pour tenter d’y participer, il suffit de remplir un formulaire disponible sur cette page.

Le but derrière ce programme est ainsi d’améliorer l’application déjà présente et d’aider à développer les futures fonctionnalités qui seront disponibles sur Xbox. Les développeurs indiquent que les bêta-testeurs devront réaliser des missions de 15 jours en moyenne, où ils devront signaler tout problème ou bug, mais aussi en toute logique accepter chaque mise à jour bêta, malgré les possibles problèmes de stabilité, de blocage… Il faudra également accepter un accord de confidentialité et bien sûr effecteur des retours d’expérience.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, celles de Freebox TV ainsi que le replay.

La plateforme propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Pop et mini 4K (découvrez notre test). L’application est aussi à retrouver sur l’Apple TV disponible en boîtier TV principal pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta ou encore en multi-tv pour les autres.