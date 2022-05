Abonnés Freebox : un nouveau service de SVOD disponible avec Amazon Prime à essayer gratuitement

Voyageurs, amateurs de safaris et de grands voyages ou simplement curieux, vous pouvez découvrir “Love Nature” sur Amazon gratuitement pendant deux semaines.

Pour les amoureux des grands singes, des fauves et du vivant dans son ensemble, Love Nature vient d’arriver sur Prime Video via le programme d’agrégation Amazon Channels.

La plateforme sa définit comme proposant “des histoires extraordinaires et captivantes de notre monde naturel. Vous y retrouverez des documentaires divers et variés, orientés soit autour d’une thématique de centres d’intérêts particuliers (reptiles, fauves…) ou par région.

Il est actuellement proposé avec un essai gratuit de 14 jours, sans engagement, puis vous sera facturé 1.99€/mois après l’essai. Il suffit pour y souscrire de se rendre sur la version navigateur d’Amazon puis de choisir cette chaîne et s’y abonner grâce à vos identifiants. Les contenus proposés par ce service seront alors disponibles directement sur l’application Prime Video, disponible sur toutes les Freebox. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en vous rendant dans les paramètres de votre compte.



Pour rappel, Prime Video est inclus dans Amazon Prime et cet abonnement est offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Révolution et inclus dans l’offre Freebox Delta. Elle est également proposée en option pour tous les abonnés Freebox pour 5.99€/mois et inclus de nombreux services.