Que pensez-vous de l’interface de votre Freebox Révolution ?

Le player de la Freebox Révolution propose une interface bien reconnaissable, mais en êtes vous satisfaits ? Univers Freebox vous donne la parole.

L’utilisation du player d’une box reste majoritaire pour consommer des contenus audiovisuels, de l’aveu de Xavier Niel qui affirmait en septembre dernier que les abonnés préféraient le physique au dématérialisé. Pour naviguer parmi vos chaînes et services préférés, il faut une interface et Free la soigne particulièrement sur ses box tournant sous son propre OS. Cependant, la Freebox Révolution va sur ses 12 ans et si l’interface a pu évoluer en ajoutant certains services par exemple, le design est resté globalement le même au moins sur la page d’accueil de la Freebox.

Pour certains, rien ne sert de la modifier et elle reste parfaitement fonctionnelle, d’autres auraient pu vouloir voir arriver des nouvelles fonctionnalités ou un simple coup de polish du point de vue esthétique.

On sait par exemple que la Freebox Pop va pouvoir bénéficier au moins d’un nouveau launcher made-in-Free lorsqu’elle passera à Android 10, mais pour la box emblématique, rien n’est annoncé. C’est pourquoi Univers Freebox vous pose la question de votre rapport à l’interface de votre player : l’aimez-vous telle qu’elle est ? Voudriez-vous une refonte complète ou quelques menus changements ? Vous pouvez répondre à notre sondage situé ci-dessous et dans la barre latérale de la page d’accueil d’Univers Freebox.

····· Sondage Que pensez-vous de l'interface de votre Freebox Révolution ? Elle est parfaite pour moi

Je l'aime bien mais il manque quelques détails

Elle devrait être modernisée

Elle n'est pas adaptée à mon utilisation

Je n'y accorde aucune importance

Je n'utilise pas le player