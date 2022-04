Totalement Fibrés : les réseaux de Free et compagnie lourdement attaqués, des nouveautés pour les abonnés Freebox

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage, afin d’être au plus proche de l’actualité.

Découvrez le dernier épisode de notre émission Totalement fibrés, où nous abordons l’attaque coordonnée des réseaux fibre en France ayant eu lieu cette semaine. Nous nous poserons également la question des raisons valables ou non d’augmentations des prix des offres mobiles. Vous pouvez également retrouver nos rubriques habituelles comme le Up and Down et le chiffre de la semaine…