Clin d’oeil : quand SFR fait de la concurrence directe à sa marque low-cost

SFR fait de l’ombre à RED avec un forfait à 80 Go moins cher que sa filiale pensée pour proposer des offres à plus bas prix.

RED peut être vert de jalousie. La marque de SFR se retrouve en effet concurrencée directement par l’opérateur au carré rouge qui marche sur ses plates bandes en proposant un forfait 8o Go pour 10€/mois la première année, alors que l’opérateur plus-si-low-cost propose actuellement une offre identique pour 13€/mois.

Bien sûr, les deux offres sont différentes : RED propose un forfait à prix fixe (du moins sur le papier), tandis que SFR augmentera le prix dès la fin de la première année pour passer à 30€/mois. L’offre de RED possède une enveloppe data de 12 Go dédiée pour accéder à la 4G en Europe et dans les DOM tandis que SFR permet l’utilisation de l’intégralité de son enveloppe data dans ces zones. Mais la comparaison reste assez pertinente et on peut alors s’amuser qu’un des concurrents auxquels doit faire face RED est sa propre maison-mère.

A titre de comparaison, Free propose jusqu’au 3 mai prochain son forfait série Free à 8.99€/mois pendant un an avec 90 Go. Bouygues Telecom pour sa part se calque sur RED avec une offre similaire de 80Go pour 12.99€/mois. Quant à Sosh, la marque low-cost de Orange propose actuellement une série limitée 60Go à 13.99€/mois.