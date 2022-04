Orange lance une grosse promo pour ses abonnés Livebox

Avis aux gamers abonnés Orange, vous pouvez bénéficier d’un service intéressant à moitié prix pendant un an.

L’opérateur historique propose une offre limitée pour son Pass Jeux Vidéo. Disponible simplement en se rendant sur le canal 32 de votre décodeur, il est ainsi proposé à 7.49€/mois pendant un an, avant de rebasculer à son tarif habituel de 14.99€. L’offre est disponible dès aujourd’hui et jusqu’au 4 mai prochain, sans engagement.

Le service propose un catalogue très fourni de jeux, avec plus de 250 titres, accessibles en illimités sur votre téléviseur, la version PC de la TV d’Orange ou depuis une application mobile dédiée. Au programme de nombreux genres, de l’action, de l’aventure, des courses, de la réflexion, mais aussi une dizaine de jeux multijoueur pour passer un bon moment en famille. Il est possible de commander une manette spécifique construite par Nacon notamment, mais aussi simplement de brancher votre manette PlayStation (3 ou 4) ou Xbox (360 ou One) pour jouer à certains jeux nécessitant ce type de périphériques.

Avec ce pass, vous pouvez créer jusqu’à 5 comptes utilisateurs pour lancer une partie sur votre TV, la sauvegarder puis la reprendre sur votre mobile par exemple, sans pour autant empêcher votre fils de faire sa propre aventure sur le même jeu. A noter cependant que ce service n’est pas accessible pour les abonnés Livebox en satellite.