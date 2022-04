Elon Musk s’empare de Twitter et annonce déjà des évolutions

Après plusieurs rebondissements, le Conseil d’Administration de Twitter a annoncé ce soir qu’il acceptait l’offre d’Elon Musk de 54,20 dollars par action. Le PDG de Tesla va ainsi débourser 44 milliards de dollars pour s’offrir le réseau social.

Elon Musk a indiqué que “la liberté d’expression est le fondement d’une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où sont débattues des questions vitales pour l’avenir de l’humanité”.

Et de préciser : “Je veux aussi rendre Twitter meilleur que jamais en améliorant le produit avec de nouvelles fonctionnalités, en rendant les algorithmes open source pour accroître la confiance, en vainquant les spambots et en authentifiant tous les humains. Twitter a un potentiel énorme – j’ai hâte de travailler avec l’entreprise et la communauté des utilisateurs pour le débloquer.”