Les internautes se lâchent sur les réseaux sociaux : Sosh vous tend un piège cocasse, une arnaque “Microsoft” qui fait peur, Orange voit sa fibre en rose

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Sosh dans toute sa splendeur. La bonne réponse n’est pas celle que vous pensez !

Et la bonne réponse était le choix numéro 1 ! 👇 pic.twitter.com/cCnf9UmU1h — Sosh (@Sosh_fr) April 19, 2022

A décoller votre rétine ! Voici l’expérience haute en couleur menée par une chargée d’Affaires Aménagement de réseaux fibre d’Orange : “Si vous avez un abonnement FTTH, votre connexion internet fonctionne avec de la lumière et voici ce qu’il se passe lorsqu’on injecte une onde visible dans fibre d’Orange. La lumière se compose d’ondes électromagnétiques invisibles mais notre oeil peut percevoir celles se situant entre 380 à 780 nanomètres. La “sensation” colorée dépend de cette longueur d’onde, proche du rouge ici, c’est un faisceau entre 660 et 780 nm. Pour faire fonctionner votre connexion nous utilisons des ondes “invisibles” : la 1490nm pour télécharger la pièce jointe du mail que mamie vous a transféré (“Partagez cinq fois ce message sinon…”), et la 1310nm pour uploader la photo de votre premier barbecue de l’année sur Instagram”.

👀🔦 voici ce qu'il se passe lorsqu'on injecte une onde visible par l'oeil humain dans la #fibreoptique

C'est joli mais pas assez puissant pour faire fonctionner votre connexion internet alors nous utilisons des ondes invisibles💪👻 #LifeAtOrange #télécom #VulTelCo📱 #womenintech pic.twitter.com/cIK8XgveDb — Marion NICOLAS ROSNER (@marion_ncl_rsnr) April 12, 2022

Attention à l’arnaque téléphonique “Microsoft”. Même les plus informés peuvent tomber dans le panneau ou pas ! Thread Twitter d’une histoire qui fait froid dans le dos.

!#$@)+ j'ai une proche qui vient de se faire avoir par téléphone par une bande en mode "Ici le support Microsoft, il y a un problème avec votre ordinateur, veuillez installer un logiciel de partage à distance et nous donner le code d'accès"… elle est tombée dans le panneau🙄… — Pierre Beyssac 🇺🇦🇪🇺 (@pbeyssac) April 18, 2022

Un ordinateur bourré de virus peut rapporter plus que les NFT aujourd’hui.

En 2019, dans une vente aux enchères artistique, un ordinateur «Windows XP» rempli de virus a été vendu pour 1,3 million de dollars. pic.twitter.com/IVAR9c3uHu — Bouteflikov™ 📚 (@Bouteflikov) April 21, 2022

Etre le seul à voir son écran de smartphone grâce à ses lunettes, il fallait y penser, cela en met plein les yeux.